Prima di iniziare la sua puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha beccato Costantino Vitagliano nei camerini: quel dettaglio colpisce.

Se da una parte verrà clamorosamente ridotta la diretta di Domenica In, dall’altra Barbara D’Urso non vede l’ora di ritornare in diretta per una nuova e sorprendente puntata di Domenica Live. Come svelato dalla diretta interessata in una delle ultime puntata di Pomeriggio Cinque, nell’appuntamento odierno del suo show del weekend, la padrona di casa intervisterà Moreno Merlo. L’ex fidanzato di Paola Caruso, in seguito alle accuse dell’ex bonas di Avanti un Altro, avrà la possibilità di raccontare la sua verità. Ma non solo. Perché, come ogni settimana, anche oggi andrà in onda una nuova esibizione di Domenica Alive. È proprio per questo motivo che, prima di entrare nel suo studio televisivo, la conduttrice campagna ha beccato Costantino Vitagliano nei camerini. Ecco cosa stavo facendo.

Barbara D’Urso prima di Domenica Live: becca Costantino nei camerini, il dettaglio che non sfugge

È stata la novità introdotta quest’anno, Domenica Alive. E non è altro che un torneo tra diversi personaggio dello spettacolo. Nelle settimana precedenti abbiamo assistito alla favolosa esibizione di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, quella di Giucas Caselli e tanti altri. Oggi, a quanto pare, sembra sia il turno di Costantino Vitagliano. Non a caso, è proprio lui che, prima di iniziare la diretta di Domenica Live, Barbara D’Urso becca nei camerini intento a prepararsi con i costumi di scena. Si mostra completamente senza maglia, l’ex tronista di Uomini e Donne. Per questo motivo, quindi, non si può fare altro che ammirare tutta la sua bellezza e fisicità. Tuttavia, come dichiarato dalla conduttrice campana, un particolare dettaglio non può passare inosservato.

Mentre, infatti, Barbara inquadra la ‘tartaruga’ del bel Vitagliano, esclama: “C’hai un po’ di panzetta”. Certo, è vero, ma è pur sempre da urlo, no?