In queste ultime Instagram Stories, Belen Rodriguez ha infiammato i followers con questa maglia super scollata: quando si abbassa…

È stato un sabato davvero molto ricco per Belen Rodriguez. Come trapelato da alcune sue Instagram Stories, anche nella giornata di ieri, insieme a sua sorella Cecilia, l’argentina è stata impegnata nel Sisters Market. Un mercatino dei loro vestiti più belli e più gettonati che ha scopo benefico. Come già spiegato dalla diretta interessata, l’intero ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale San Gerardo da Monza. È proprio per questo motivo che, dopo il successo della settimana scorsa, le due sorelle hanno voluto ripetere l’evento. Suscitando un successo davvero clamoroso. Ma non solo. Perché, come raccontato in nostri precedenti articoli, ieri abbiamo visto l’argentina in tv con Tu si que Vales. Per questo, ancora prima dell’inizio della settima puntata, la moglie di Stefano De Martino ha voluto ricordare l’appuntamento ai suoi followers in vesti ‘piccanti’. La maglia, infatti, che indossa è davvero super scollata, per questo quando si abbassa..

Belen Rodriguez, la maglia è super scollata: quando si abbassa…

Ancora prima di ammirarla in tutta la sua bellezza a Tu si que Vales, Belen Rodriguez ha voluto mostrarsi ai suoi followers in vesti davvero ‘infuocati’. Ritornata dal suo impegno con Sisters Market, la modella argentina ha voluto ricordare l’appuntamento con lo show del sabato sera in modo davvero particolare. È da poco ritornata a casa. E, per questo motivo, la Rodriguez indossa degli abiti comodi. Insomma, quelli che tutti noi utilizziamo all’interno della nostra dimora. Ecco. La maglia che, però, Belen indossa è decisamente super scollata.

Ebbene si. È proprio ‘particolare’ capo d’abbigliamento che Belen ha indossato nel momento preciso in cui ha fatto le Instagram Stories. E, data la sua profonda scollatura, non si può fare a meno di notare proprio lì quando, in diverse occasioni, la modella si è leggermente abbassata.