Belen Rodriguez di nuovo mamma? La ‘confessione’ della showgirl argentina in diretta a Tu si que vales.

Ieri è andata in onda una nuova, ricchissima puntata di Tu si que vales, lo show del sabato sera dagli ascolti record. Si, perché ogni settimana la trasmissione di Canale 5 raggiunge quasi il 30 % di share, confermandosi un successo assoluto. Merito dei quattro giudici, della simpatia incontenibile di Sabrina Ferilli e, diciamolo, anche della straordinaria bellezza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ieri ha incantato tutti con il look scelto per la puntata. Ma l’attenzione dei telespettatori è caduta anche su altro. Nello specifico, su una frase che Belen ha rivolto a una piccola concorrente, dopo la sua esibizione. Una frase che fa pensare che la bella Rodriguez ha voglia di allargare la famiglia! Scopriamo cosa è successo.

Belen Rodriguez di nuovo mamma? La ‘confessione’ a Tu si que vales: “Avrò una figlia come te”

Una puntata ricca di emozioni, quella di ieri di Tu si que vales. Lo show del sabato sera è un vero e proprio successo per Canale 5, che riesce a divertire milioni di telespettatori. Tra le star del programma, c’è lei, Belen Rodriguez, che con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara conduce il programma. Ma ieri sera, durante la puntata, Belen si è lasciata andare a una ‘rivelazione’ che non è passata inosservata. Al termine di un’esibizione, la showgirl ha abbracciato teneramente una bambina, la più piccola tra gli acrobati, pronunciando una frase che ha emozionato tutti: “Sei spettacolare, un giorno avrò una figlia come te”. Una frase che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di tutti. Che Belen e il suo Stefano stiano pensando di dare un fratellino o sorellina al piccolo Santiago? Di una presunta seconda gravidanza di Belen si è parlato tanto nei mesi scorsi. Ma, almeno per il momento, Belen e Stefano non ancora allargato la famiglia. La frase pronunciata ieri dalla Rodriguez, però, fa ben sperare: il desiderio c’è!