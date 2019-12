Gianna Nannini, chi è la sua compagna Carla? Le due donne stanno insieme da 40 anni, hanno celebrato il matrimonio a Londra ed hanno una figlia.

Gianna Nannini è una delle cantanti più talentuose, amate ed apprezzate nel panorama musicale italiano. Con le sue incredibili ed emozionante canzoni, la musicista toscana ha fatto innamorare e fantasticare milioni di italiani. Tuttavia, nonostante sia un personaggio pubblico, Gianna non ama particolarmente parlare di sé. E, soprattutto, della sua vita privata. Le uniche cose, infatti, che sappiamo è che la cantante ha una compagna, da più di 40 anni. Il suo nome è Carla. E, nonostante faccia coppia fissa con la Nannini da diverso tempo, si sa davvero poco e niente di lei. Siete curiosi, però, di conoscere quelle poche informazioni a disposizione? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Chi è Carla, la compagna di Gianna Nannini: il matrimonio a Londra e la figlia Penelope

Come dicevamo precedentemente quindi, Gianna Nannini, nonostante sia a tutti gli effetti un personaggio pubblica, non ama molto parlare di sé. E, soprattutto, della sua vita privata. Le uniche cose che, infatti, siamo venute a conoscenza che la cantante ha una compagna, di nome Carla. E che le due donne hanno una figlia, Penelope. Attualmente, la coppia vive a Londra, nel quartiere Kensington. Ed è proprio nella città inglese che, diversi anni fa, sono convolate a nozze tramite rito civile. In una recente intervista per Il Corriere della Sera, la cantante senese spende delle stupende parole per la sua compagna. Definendola, stando a quanto si apprende, la vera e propria colonna portante della sua vita. Anche sua figlia Penelope, nata 8 anni fa, non è affatto da meno. È proprio per lei, da quanto si evince dal web, che la Nannini ha deciso di trasferirsi all’estero. Purtroppo, al momento non abbiamo alcun’altra informazione da darvi. Come dicevamo precedentemente, infatti, le due donne sono davvero molto riservate. L’importante, però, è sapere che Gianna è felice, no?

Per ulteriori news su Gianna Nannini –> clicca qui