Nelle sue ultime Instagram Stories, Costanza Caracciolo riprende di nascosto Christian Vieri: il buon Bobo è stato beccato proprio così, ecco come.

Sono, senza alcun dubbio, una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano, Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Nonostante la notevole differenza d’eta e due caratteri completamente diversi, i due si amano come se fossero dei veri e propri ragazzini. Non perdendo, quindi, affatto l’occasione per poterlo dimostrare apertamente ai loro followers. In diverse occasioni, i due piccioncini sono soliti scambiarsi delle dediche davvero emozionanti. Ma non solo. Spesso sono soliti condividere dei simpatici siparietti che riescono a testimoniare alla grande il loro profondo legame e feeling. L’ultimo risale a qualche ore fa. Quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato delle Instagram Stories mentre riprende di nascosto il suo dolce marito. Sapete cosa stava facendo in quel momento Bobo? Ecco i dettagli.

Costanza Caracciolo riprende di nascosto Christian Vieri: ecco cosa stava facendo

Il loro amore è, senza alcun dubbio, quello che si vive una sola volta nella vita. Un amore, quindi, che ti travolge e ti stravolge completamente. Ebbene si. È proprio questo il legame che, ormai da diversi anni, c’è tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri. E che, nonostante la diversità di caratteri, procede a gonfie vele. Non soltanto, come dicevamo, lo testimoniano le insolite dediche che, in diverse occasioni, si sono scambiati sui social, ma anche dei simpatici siparietti che sono soliti intrattenere i loro sostenitori. L’ultimo, infatti, risale a qualche ore fa. Quando l’ex velina di Striscia la Notizia mostra sui social alcune immagini ‘nascoste’ mentre riprende Bobo. Sono sul treno. Ed è più che normale, quindi, che un po’ l’occhio si chiuda.

Ebbene si. È proprio questo ‘sonnellino’ che Bobo sta facendo mentre viene ripreso a sua insaputa dalla sua bellissima moglie. Come avrà reagito quando se ne sarà accorta? Chi lo sa, ma senza alcun dubbio sarà scoppiato a ridere.