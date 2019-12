Guendalina Canessa ‘da censura’: lo spacco è troppo alto, quando si siede…ecco il post che ha infiammato Instagram.

Tra le ex protagoniste del Grande Fratello, lei è una delle più amate in assoluto. La sua simpatia è contagiosa: parliamo di Guendalina Canessa, che nella Casa più spiata d’Italia è tornata per una settimana anche durante l’ultima edizione. La bella fiorentina è spesso in tv nei programmi di Barbara D’Urso, ma è sui social che Guendalina è molto seguita. In particolare su Instagram, dove il suo profilo conta 639 mila followers. Ed è proprio su Instagram che la Canessa ama postare foto e video dei momenti più salienti delle sue giornate. Ad attirare particolarmente l’attenzione dei fan sono i suoi look, mai banali! Come quello che Guendalina ha mostrato qualche ora fa, nell’ultima foto pubblicata. Lo spacco della gonna è davvero altissimo. Date un’occhiata.

Guendalina Canessa ‘da censura’: lo spacco è troppo alto, quando si siede…

Un abito che non è passato inosservato, quello dell’ex gieffina Guendalina Canessa. La bella influencer, tra le opinioniste fisse nei salotti di Barbara D’Urso, sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi numerosi fan. E, qualche ora fa, lo ha fatto con uno spacco ‘esagerato’. Uno spacco che, quando la bella Guendalina si siede, mostra un po’ ‘troppo’. Ecco il post che ha infiammato i fan:

Un look che difficilmente passa inosservato, quello della Canessa. L’abito è notevole, sopratutto per la gonna. Il velo è leggermente trasparente, ma quello che colpisce tutti è l spacco, altissimo, che mette in mostra tutta la gamba delle bella gieffina. E anche qualcosa in più…Quando Guenda si siede, la situazione si fa ‘bollente’. Ecco un’altra foto del suo look, tratta dalle stories postate ieri dalla Canessa:

Eh si, Guendalina è davvero irresistibile con l’abito scelto per la serata di ieri. Ma, a giudicare dalla frase che la bella influencer ha scelto per il suo post, non ha ancora trovato il suo principe azzurro: “Ogni uomo che incontro è una tappa verso il convento”, scrive la Canessa con la sua solita ironia. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?