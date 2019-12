A pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2020, sembrerebbero essere ufficiali i nomi delle due vallette che affiancheranno Amadeus al Festival, ecco chi sono.

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di questo: Sanremo 2020. Siamo, ormai, a Dicembre. Quindi, mancano davvero pochi mesi, eppure si sa davvero poco e niente di questa nuova e strepitosa edizione. Seppure, il nome del conduttore è certo e confermato da tempo. Non si sa, invece, ancora nulla riguardo ai nomi delle due vallette. Recentemente, vi abbiamo parlato di Vanessa Incontrada, di Laura Pausini e Giulia De Lellis. Eppure, sembra esserci ancora un alone di mistero su chi ricoprirà tale ruolo accanto al grande Amadeus. Proprio ieri, a tal proposito, Il Messaggero ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Secondo il quotidiano, infatti, le due donne che calcheranno il palco dell’Ariston sembrerebbero essere proprio loro. Di chi parliamo? Ve lo sveliamo subito. Anche se vi anticipiamo che sono due donne dello spettacolo davvero molto amate.

Sanremo 2020, ecco chi potrebbero essere le due vallette: la notizia quasi ufficiale

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sembrerebbe che la scelta delle due vallette per Sanremo 2020 sia quasi ufficiale. Dopo, infatti, la smentita di Giulia De Lellis su Instagram, il quotidiano ha svelato i due nomi che, da quanto si legge, tra pochi giorni apporteranno le loro firme sui rispettivi contratti. Ecco, ma di chi parliamo? Vi abbiamo anticipato che sono due personaggi davvero molto amate dal pubblico italiano. E, soprattutto, molto conosciute. Quindi? Beh, la risposta è davvero semplice. Sembrerebbe, infatti, che ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston siano Chiara Ferragni e Diletta Leotta. La prima, come sappiamo, è un’affermata e nota influencer. Che, proprio alcuni giorni fa, ha detto di non poter dire nulla riguardo al Festival perché in ballo c’è un progetto. La seconda, noto volto del giornalismo sportivo, invece, ancora deve proferire parole sul gossip. Quindi, al momento non c’è nulla di concreto. Dunque, bisogna aspettare. A voi piacerebbe vederle in queste nuove vesti?