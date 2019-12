Lui non vuole fare sesso: le scuse più comuni per scoprire se mente

Le scuse che l’uomo usa per non fare sesso: quali sono quelle classiche e che, probabilmente sono bugie.

Diciamoci la verità. Non sempre abbiamo voglia di fare l’amore. In una coppia, soprattutto se la storia d’amore non è fresca, ci sono dei momenti in cui il sesso passa in secondo piano. Non sono solo le donne a non aver voglia di un incontro amoroso. Spesso anche gli uomini dicono di no alla partner e lo fanno inventando delle scuse. Mentono, esattamente come le donne, ma il più delle volte lo fanno a fin di bene. Può capitare infatti di non aver voglia di fare l’amore, ma questo non va a minare la solidità di un rapporto. Certo è che se la cosa diventa ripetitiva nel tempo allora sarebbe bene indagare cosa non va.

Quali sono le scuse che gli uomini usano di più per non fare sesso?

Vediamo insieme tutte quelle frasi false e che puzzano di bugia da chilometri che gli uomini usano!