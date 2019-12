Alessia Marcuzzi manda in tilt Instagram: la tuta è trasparente, i fan impazziscono per l’ultimo post pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ma la bellissima Alessia Marcuzzi non si tiene in contatto con i suoi fan soltanto attraverso il piccolo schermo. La conduttrice, infatti, è seguitissima anche sui social, nello specifico su Instagram. Sul suo profilo Alessia ama postare foto e video delle sue giornate. Qualche settimana fa,la conduttrice ha mostrato ai followers la sua versione ‘mini’, con una foto ricordo del suo passato. Poco fa, invece, la Marcuzzi ha mostrato qualcosa di decisamente più ‘audace’. L’ultimo post apparso sul suo profilo è da far girare la testa: Alessia indossa una tuta che avvolge tutto il suo corpo, ma non copre molto. Le trasparenze creano un gioco ‘vedo-non vedo’ che infiamma i followers! Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi manda in tilt Instagram: la tuta è trasparente, pioggia di complimenti

Alessia Marcuzzi ha decisamente infiammato Instagram con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo. La conduttrice de Le Iene indossa una tuta nera, super aderente, che mette in mostra il suo fisico scultoreo. Una tuta che copre ben poco. Ecco il post che ha mandato in tilt i followers:

Un tatuaggio temporaneo. È così che la Marcuzzi definisce ironicamente la tuta che indossa nell’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Una tuta che mette in risalto le forme della conduttrice, che rende il tutto ancora più ‘hot’ alzando la gamba. Un post che ha letteralmente scatenato i fan: in poco tempo, una pioggia di cuoricini e commenti ha invaso il profilo di Alessia. Commenti ricchi di complimenti per la conduttrice, che ha letteralmente conquistato tutti con la sua tutina super elastica. E voi, cosa aspettate a lasciare un like alla foto di SuperAle?