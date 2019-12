Sanremo 2020, Amadeus: “I big in gara?”, la frecciatina social

Pochissime ore fa, Amadeus ha clamorosamente rotto il silenzio e detto tutta la verità riguardo le vallette e i big in gara a Sanremo 2020.

Mancano pochissimi mesi al Festival di Sanremo 2020. Tra un paio di mesi circa, infatti, la manifestazione musicale più ambita e seguita in Italia aprirà nuovamente i battenti. Tuttavia, nonostante il nome del conduttore e del direttore artistico siano certi e, soprattutto, conosciuti da un pezzo, ancora incerto è il futuro dei conduttori, delle vallette dei big in gara. In questi ultimi giorni, infatti, vi abbiamo parlato di indiscrezioni a tal proposito, ma mai nulla di certo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Amadeus ha deciso di rompere il silenzio sul suo canale Instagram. E raccontare tutta la verità in merito. Ecco che cosa ha detto.

Sanremo 2020, Amadeus rompe il silenzio sui big in gara: tutta la verità

Sono diverse settimane che non si fa altro che parlare di questo: accanto ad Amadeus chi ci sarà? E, soprattutto, chi saranno i cantanti in gara a Sanremo 2020. Eppure, al momento, è ancora tutto segret. Anche se, come raccontato in diversi nostri articoli, circolano sul web diverse indiscrezioni riguardanti vallette e co-conduttrici. Si è parlato, infatti, di Giulia De Lellis, Laura Pausini, Chiara Ferragni e Diletta Leotta. E, nonostante soltanto l’influencer romana abbia smentito, nessuna delle altre ha proferito parole al riguardo. Ci ha pensato perciò, pochissime ore fa, il conduttore del Festival. Che, sul suo profilo Instagram, ha praticamente rotto il silenzio.

“Hai scelto le donne di Sanremo”, dice Giovanna. “Sono solo supposizioni, sto vagliando delle idee, ma nulla è certo”, risponde Amadeus. Ma non è finita. “E i cantanti big in gara”, chiede ancora la moglie del conduttore. “Che non hanno nemmeno presentato il pezzo”, dichiara il direttore artistico del Festival. Insomma, al momento, non c’è nulla di certo. Quando accadrà qualcosa, come lui stesso dichiara, sarà il diretto interessato a svelare ogni cosa.