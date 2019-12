View this post on Instagram

I progetti più belli sono quelli in cui abbiamo l’occasione di conoscervi ed interagire dal vivo con voi, per questo sono davvero felicissima della nostra nuova collaborazione con @calvinklein Il 6 dicembre dalle 18.30 alle 20.00 saremo nello store del brand in Via Cola di Rienzo 151 a Roma! Con i primi 30 di voi che arriveranno in location faremo una sessione di shopping privata e a seguire ci sarà un meet&greet aperto a tutti. Ci sono tante altre sorprese che vi svelerò in questi giorni nelle storie. Io e Marco non vediamo l’ora, vi aspettiamo!! #mycalvins #ad