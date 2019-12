Chiara Biasi, il ‘terribile’ scherzo de Le Iene: valanga di critiche all’influencer per le cifre da capogiro che guadagna, lei replica su Instagram.

Chiara Biasi è una delle influencer più accreditate al momento in Italia. Con i suoi 2 milioni e mezzo di followers, è super seguita su Instagram, dove pubblica anche scatti ‘bollenti’, facendo così impazzire i fan. Ieri è andato in onda uno scherzo organizzato per lei da Le Iene, che ha fatto divertire il pubblico, ma ha fatto anche molto discutere, in particolare per alcune parole di Chiara sui suoi guadagni da capogiro, che hanno fatto davvero ‘arrabbiare’ tante persone, alle quali lei ha replicato su Instagram.

Chiara Biasi, valanga di critiche per i suoi guadagni dopo lo scherzo de Le Iene: lei replica così

Chiara Biasi è stata vittima di un ‘terribile’ scherzo de Le Iene. Dopo aver posato per un importante shooting fotografico, ovviamente farlocco, la bella influencer ha scoperto che le foto erano state modificate in modo abbastanza ‘imbarazzante’. In una le era stato messo un enorme assorbente sotto i piedi, a mo’ di tavola da surf; in un’altra le era stato messo un water al posto della sedia su cui era appoggiata. Insomma, l’influencer ha ‘dato di matto’, terrorizzata che la sua carriera potesse essere rovinata da questo shooting, anche se tutti cercavano di tranquillizzarla, dicendole che con queste foto sarebbe diventata famosa anche in Cina.

A un certo punto dello scherzo Chiara ha sbottato, dicendo che per 80mila euro, la cifra pattuita per queste foto, lei normalmente neanche si alza dal letto. Il suo intento, come poi ha spiegato anche in un secondo momento, era far capire che la sua dignità non ha prezzo e che neanche per quella cifra avrebbe mai accettato di fare delle foto seduta su un water. ‘E’ come se mi dicessero di mangiare una cacca in cambio di 100 euro, non lo farei mai’, ha spiegato su Instagram, sottolineando che non era affatto sua intenzione sputare sul denaro, ma solo valorizzare la sua persona e il suo lavoro. Le critiche nei suoi confronti, però, sono state davvero tante e molto pesanti. La sua replica avrà convinto i followers?