Chiara Nasti si mostra senza trucco e senza filtri su Instagram: ‘Ora non o più vergogna’, ecco com’è l’influencer in versione acqua e sapone.

Chiara Nasti è una delle influencer del momento. Con i suoi circa 1 milione e 700 mila followers, è seguitissima sui social e ogni giorno pubblica tanti momenti della sua vita quotidiana, facendo impazzire i suoi fan, anche se non mancano a volte le critiche, alle quali lei di solito risponde per le rime. Insieme a sua sorella Angela, diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne, ha creato una linea di abbigliamento e costumi che va per la maggiore, nonostante i prezzi dei loro prodotti siano piuttosto alti. Insomma, Chiara ha un gran successo e ogni giorno propone nuove cose ai suoi followers. Anche stamattina lo ha fatto, mostrandosi completamente struccata su Instagram: ecco com’è l’influencer in versione acqua e sapone.

Chiara Nasti senza trucco su Instagram: ecco la sua trasformazione

Chiara Nasti, dicevamo, è sempre super attiva sui social, dove pubblica tanti momenti della sua vita quotidiana, sia lavorativa che più strettamente familiare e personale. Anche questa mattina l’influencer ha voluto proporre alle sue fan un nuovo prodotto che aiuta a levigare la pelle, in particolare le occhiaie. Per fare questo, però, Chiara si è mostrata completamente struccata sui social, in versione acqua e sapone, tra l’altro appena sveglia, quando la cera non è sempre delle migliori. ‘Non mi vergogno più, non me ne frega niente’, ha detto Chiara, che ha scelto di non utilizzare nessun filtro, mostrandosi per com’è.

E dobbiamo dire che è davvero bellissima, come si può vedere dalle immagini. Non c’è dunque una grande differenza tra la Chiara truccata e quella senza trucco, perché l’influencer è bella in egual misura. Voi cosa ne pensate?

