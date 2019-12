Elisa Isoardi rifatta? La foto su Instagram che insinua il dubbio

La bellissima Elisa Isoardi è rifatta? Una foto su Instagram, pubblicata qualche ora fa, insinuerebbe il dubbio: ecco di che cosa parliamo.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate ed apprezzate. Non soltanto perché vanta di una bellezza davvero inaudita, ma anche perché a contraddistinguerla c’è una semplicità e raffinatezza più unica che rara. Non a caso, infatti, la giovane presentatrice de La prova del cuoco vanta un successo incredibile. Badate bene, non soltanto in termini televisivi, ma anche a livelli social. Ad esempio, sul suo canale Instagram, la bella Isoardi conta un numero davvero eccessivo di followers. Ecco, a proposito di Instagram, avete visto l’ultima foto che ha pubblicato Elisa? Sembrerebbe che, stando a quanto dichiarato da un utente social, l’ex fidanzata di Matteo Salvini si sia rifatta. È realmente così? Vediamo tutto nel dettaglio.

Elisa Isoardi rifatta? La foto che insinuerebbe qualche dubbio

È sempre molto attiva su Instagram, Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco, infatti, è solita condividere scatti che, vuoi per la sua bellezza e vuoi per la sua semplicità, riescono a catturare l’attenzione immediata dei suoi followers. Anche quest’ultima, condivisa tra l’altro pochissime ore fa, ha suscitato un interesse davvero ‘particolare’. Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima di che cosa parliamo.

Ecco. È proprio questa la foto che la bella Elisa ha condiviso su Instagram per condividere, insieme ai suoi numerosi ed accaniti fan, questo suo viaggio. A catturare l’attenzione, però, sarebbe un dettaglio in particolare. Di cosa parliamo? Delle labbra. A detta, infatti, di un utente, la giovane conduttrice de La Prova del Cuoco sembra che sia ricorsa alla chirurgia estetica.

È proprio questo, infatti, il commento giunto sotto la foto di Elisa Isoardi. Davvero, quindi, l’ex fidanzata di Matteo Salvini è rifatta? Chissà. Fatto sta, comunque, che è sempre bellissima, vero?