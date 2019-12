Emily Ratajkowski, nuda in una conchiglia, come la Venere di Botticelli: il dipinto su Instagram sta facendo impazzire i follower

Emily Ratajkowski non smette di stupirci e ieri sera, ha pubblicato una foto su Instagram che sta letteralmente facendo impazzire il web, tra like e commenti. La bella Emily Ratajkowski, non si lascia intimorire dalle colleghe influencer, e ogni giorno ci stupisce con qualche foto super sensuale e provocatoria. Tra le ultime, la foto che la ritrae completamente nuda in vacanza col marito, alle Maldive. La foto di ieri sera, si mostra bel diversa dalle altre, poiché la modella e influencer si è mostrata all’interno del celebre dipinto di Botticelli, La Venere. Guardiamo insieme l’opera d’arte…

Emily Ratajkowski nuda come la Venere di Botticelli su Instagram

Emily Ratajkowski si è mostrata nuovamente nuda sul suo profilo instagram ufficiale, stavolta però con ‘vesti’ totalmente diverse. La giovane si è infatti calata nei panni della Venere di Botticelli. Nel dipinto originale, la Venere, completamente nuda, si trova sulle onde increspate del mare, all’interno di una conchiglia, sospirata da Zefiro. Emily Ratajkowski si pone allo stesso modo della Venere e nello scatto, avviene una fusione, tra quello che è il suo corpo e il dipinto di Botticelli. Il risultato è sorprendente, come potete ben vedere.

Rispetto alla venere di Botticelli, la Ratajkowski risulta avere un fisico più scolpito e asciutto, ma con delle forme prospere. Certamente da allora ad oggi i canoni di bellezza sono cambiati, ma Emily Ratajkowski riesce a sorreggere benissimo il confronto con una bellezza come quella della Venere. Ovviamente il seno stato coperto, rispetto all’originale, altrimenti la foto sarebbe stata soggetta a censura molto probabilmente.