Oggi lunedì 2 dicembre è andato in onda il Trono Classico di Uomini e Donne: durante la puntata, c’è stata la scelta inaspettata di Giulia. In studio pioggia di petali rossi.

Oggi lunedì 2 dicembre è andata in onda la puntata del trono classico di Uomini e Donne. Si tratta del ‘continuo’ della puntata trasmessa lo scorso venerdì. Non è un bel periodo per Giulio Raselli, il quale si è ritrovato senza le sue corteggiatrici in studio. E mentre il tronista è corso a recuperare Giovanna e Giulia, Maria De Filippi è passata al percorso di Giulia Quattrociocche. Per la romana è arrivato un momento molto emozionante: ha scelto inaspettatamente! Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, la scelta inaspettata di Giulia: in studio pioggia di petali rossi

Durante la puntata di oggi 2 dicembre 2019 di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito alla scelta improvvisa di Giulia Quattrociocche. La tronista romana si è trovata a concludere il suo percorso con i due corteggiatori: Daniele ed Alessandro. Impossibile non notare che la complicità tra lei ed il corteggiatore romano è superiore. Nella loro esterna si vede Giulia che va a trovare Daniele mentre gioca a calcio: subito dopo vanno a mangiare un panino e parlano molto delle loro vite e dei loro caratteri.

Al termine della clip, Maria chiede alla tronista con chi vuole ballare. Lei sceglie Daniele: i due hanno ballato senza parlare, ad occhi chiusi e molto stretti. “Io ho fatto un percorso con Alessandro e gli ho dato un gran valore, ma non lo stesso che ha Daniele. Non ho più motivo per restare qui“: sono le parole di Giulia. La tronista romana ha scelto inaspettatamente Daniele! Il corteggiatore è corso verso di lei e sotto una pioggia di petali rossi i due si sono baciati.