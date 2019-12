'I Medici - nel nome della famiglia': cast della terza stagione

‘I Medici – nel nome della famiglia’, dal 2 Dicembre in onda su Rai 1: vediamo com’è composto il cast della terza stagione

Finalmente l’attesa è finita e da stasera tornerà in prima serata, la nuova stagione de ‘I Medici‘, che col suo cast stellare e la regia sapiente, ha fatto impazzire milioni di fan in Italia e oltreoceano. Il cast, vanta volti eccezionali, visti anche in altre fiction di successo mondiale. Non ci resta che aspettare la prima puntata e nel frattempo, scoprire insieme i personaggi e il cast della serie tv di Rai 1. Nel frattempo potete rivedere un breve ripasso delle scorse stagioni, attraverso Instagram.

‘I Medici – nel nome della famiglia’: cast e personaggi della terza stagione

Analizziamo insieme i personaggi chiave di questa nuova stagione, tra vecchi personaggi e new entry:

DANIEL SHARMAN – LORENZO DE’ MEDICI: dopo la perdita del fratello Giuliano, durante la congiura dei Pazzi, Lorenzo si incupisce e inizia a desiderare vendetta. Il giovane è il protagonista chiava delle stagioni e nel corso delle puntate si possono vedere i suoi mutamenti e la maturazione del personaggio. Assetato di vendetta, non perde di vista i suoi obiettivi politici, per mantenere ben saldo il potere della famiglia, sulla città di Firenze. Continua ad essere un benefattore nel campo artistico, finanziando sia Leonardo che Michelangelo e si divide tra la moglie Clarice e la figura di Lucrezia Donati.

ALESSANDRA MASTRONARDI – LUCREZIA DONATI: la figura di Lucrezia Donati, è particolarmente importante. La famiglia della giovane cade in miseria, senza poterle assicurare una dote, ma in extremis, il padre riesce comunque a combinare un matrimonio con il mercante Ardinghelli. La giovane possiede numerose doti e grande intelligenza, tanto da farla diventare l’amante di Lorenzo De’ Medici. L’uomo amerà per tutta la vita Lucrezia e la donna, avrà un ruolo importante nella formazione del carattere di Lorenzo, che col passare degli anni verrà chiamato, non a caso, Il Magnifico.

FRANCESCO MONTANARI – GIROLAMO SAVONAROLA: prete dell’ordine dei Francescani, insieme a Papa Sisto IV e al Conte Riario, darà filo da torcere a Lorenzo De’ Medici. Il prete infatti durante le prediche, cercherà in ogni modo di aizzare il popolo Fiorentino, contro la famiglia De’ Medici.

NERI MARCORE’ – PAPA INNOCENZO VIII: new entry nel cast de ‘I Medici’ è Neri Marcorè, che interpreta il nuovo Papa, fortemente voluto da Girolamo Savonarola e che si prospetta darà gran filo da torcere alla famiglia De’ Medici.

SYNNOVE KARLSEN – CLARICE ORSINI: moglie devota di Lorenzo De’ Medici e figlia di Jacopo Orsini, viene data in sposa al giovane grazie al matrimonio combinato dalla futura suocera, prima per procura e successivamente in via ufficiale. La donna viene data in sposa a Lorenzo, per permettergli una scalata sociale e una potenza economica, che al fianco di Lucrezia Donati non avrebbe potuto avere. Sebbene Clarice non sopporti l’idea di vedere il marito amare un’altra donna, prenderà consapevolezza di poter essere l’unica ad assicurargli una prole notevole, dandogli infatti 10 figli. L’educazione rigida ed estremamente religiosa, la porteranno spesso a scontrarsi con i cognati, con cui non riuscirà mai ad instaurare un buon rapporto.