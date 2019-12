Karina Cascella, bebè in arrivo? Le sue parole su Instagram fanno sognare i fan, ecco cosa ha svelato nel rispondere alle domande dei followers.

Karina Cascella è una delle opinioniste e influencer più seguite e discusse in circolazione. Molto amata e apprezzata per il suo carattere sempre molto schietto e sincero, Karina è anche spesso oggetto di critiche per i suoi modi considerati a volte eccessivi, ma lei, con il suo carattere forte, risponde sempre per le rime a chi la insulta, reagendo con forza. Oltre ad avere una personalità forte, Karina è apprezzata anche per la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato, che non ha problemi a mostrare su Instagram. Mamma innamorata della sua piccola Ginevra, è legatissima al suo compagno Max Colombo, con il quale convive e sogna di sposarsi a breve. Una ‘rivelazione’ fatta poco fa su Instagram ha anche fatto pensare alla possibilità che i due aspettino un bambino. Ma sarà davvero così? Vediamo cos’ha detto Karina.

Karina Cascella, bebè in arrivo? Ecco la verità, le sue parole fanno sognare i fan

Karina Cascella è una delle opinioniste fisse di Barbara D’Urso, nonché una seguita e apprezzata influencer. La bella Karina convive con il compagno Max Colombo e sogna di diventare sua moglie, ma a quanto pare questo non è l’unico suo sogno. Alla domanda di un fan su Instagram, che le ha chiesto se Max abbia dei figli suoi, Karina ha infatti risposto così, facendo sognare i fan.

Con queste parole, Karina ha lasciato intendere che il suo desiderio è quello di regalare presto a Max un figlio suo. Non possiamo sapere con certezza se l’opinionista sia incinta già in questo momento, anche se le sue parole un po’ lo fanno pensare, ma di sicuro possiamo affermare che nei suoi progetti c’è anche un bebè con il suo Max. E a voi piace questa coppia?