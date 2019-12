Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso: l’abito è cortissimo, ma è un altro dettaglio a colpire tutti; ecco quale.

Questa sera, su Canale 5, una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso, il talk del lunedì sera condotto da Barbara D’Urso. Tantissimi gli ospiti presenti in studio questa sera, tra cui l’ex coppia Ivana Trump e Rossano Rubicondi, pronti per il gioco delle 5 sfere. Ma, a colpire tutti come sempre, è il look della padrona di casa. Per questa puntata l’inarrestabile Barbara ha scelto un mini abito color argento che mette in mostra le sue gambe perfette. Ma, ad attirare l’attenzione dei telespettatori, è stato un altro dettaglio. Siete curiosi di scoprire quale? Ve lo mostriamo subito.

Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso in abito cortissimo: ma è il suo bracciale a colpire i telespettatori

Avete visto il look scelto da Barbara D’Urso per la puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso? Un abito che non è passato inosservato. E,come di consueto, Barbarella ha postato una foto sui social per mostrare il suo outfit ai fan di Instagram. Date un’occhiata:

Ebbene sì, dopo il tailleur laminato della scorsa settimana, Barbara torna a mostrare a tutti le sue splendide gambe. In tanti hanno fatto i complimenti alla conduttrice per la sua innegabile bellezza. Ma l’attenzione di tutti è caduta altrove. C’è un dettaglio del look della D’Urso che non è passato inosservato. Ecco alcuni commenti apparsi sui social:

Ebbene sì, si tratta del bracciale in piume nere! Un bracciale che copre gran parte del braccio della conduttrice. E che molti telespettatori sul web hanno paragonato ad alcuni animali. Insomma, Barbara sa sempre come farsi notare! E voi, state seguendo la puntata di Live Non è la D’Urso? Si prevedono scintille!