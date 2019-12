Vieni da me, Lucia Ocone: tutti notano quel dettaglio, l’episodio è imbarazzante

Ospite di Vieni da me oggi 2 novembre è Lucia Ocone, la comica ed attrice italiana ha iniziato la sua intervista con un episodio molto divertente ed imbarazzante allo stesso tempo. Ecco cosa è accaduto.

Vieni da me, Lucia Ocone prova a sedersi: tutti notano un dettaglio, l’episodio è imbarazzante

Nel modo più auto ironico possibile, Lucia ha regalato tantissime risate descrivendosi come leggermente ‘stretta’ nella sua gonna. “Devo far finta di stare a mio agio su questa sedia” ha comunicato ai presenti in studio. La Balivo ha provato a spiegarle come fare per stare comoda su quella sedia. Così Lucia ha seguito la conduttrice ma nell’imitarla, è spuntata fuori dalla gonna la giarrettiera. “Mi sveli le magagne delle vecchie” ha confessato ad alta voce alla Balivo. La scena è stata molto divertente. Lucia Ocone è davvero un personaggio simpatico e super ironico: è amata da tutti, anche dai VIP. Proprio durante la sua intervista, Caterina ha mandato in onda un video messaggio di Flavio Insinna proprio per la Ocone. Impossibile non volerle bene!