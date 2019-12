Maria De Filippi si è lasciata andare in un’intervista al Tg 5, raccontadosi senza freni: “Prima o poi crollerò”, poi svela un inaspettato retroscena sulla sua vita con Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi è una delle regine indiscusse della televisione italiana, c’è poco da aggiungere. I suoi programmi sono seguitissimi, ma soprattutto hanno fatto la storia della tv. Parliamo, ad esempio di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te, che vanno in onda ormai da anni, ma anche le trasmissioni più ‘giovani’, come Temptation Island, Temptation Island Vip e Amici Celebrities, sono farina del suo sacco e soprattutto hanno un successo incredibile. Poco fa Maria ha rilasciato un’intervista al TG5, nella quale ha parlato del suo successo e della sua vita privata, compreso un inedito retroscena del suo rapporto con Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi a ruota libera sul successo e sul rapporto con Maurizio Costanzo: ‘Prima o poi crollerò’

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Cesara Buonamici del TG 5, lasciandosi andare ad alcune riflessioni sul suo lavoro e sulla sua vita. A chi la definisce ‘la regina della televisione’, lei dice che non si sente tale, né vuole esserlo, perché “tutti i reali crollano, e prima o poi crollerò anch’io”. La sua forza, secondo lei, è il fatto che i suoi programmi hanno come protagonisti la gente comune, e questo crea identificazione. La De Filippi ha anche sottolineato che lavora tanto per non fare figuracce e si impegna al massimo per non sbagliare, e questo forse la gente lo sente.

Sulla sua vita privata, Maria ha parlato anche del matrimonio con Maurizio Costanzo, che dura da quasi 25 anni, svelando anche un inedito retroscena, ovvero che lui la segue molto in tv e la ‘critica’, in particolare per quanto riguarda ‘C’è Posta Per Te’. “Lui vorrebbe che io facessi delle puntate intitolate ‘…e poi’, per mostrare al pubblico come vanno a finire le storie che raccontiamo nel programma”. Maria ha parlato anche della passione per gli animali, che condivide con il marito, anche se lei preferisce i cani e lui i gatti. “Per ora ho vinto io, i cani li abbiamo a casa, il suo gatto ce l’ha allo studio”.