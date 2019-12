Raffaella Fico e Mario Balotelli, colpo di scena: i fan sono rimasti senza parole; ecco cosa è successo su Instagram.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, è una delle più belle in assoluto. Parliamo di Raffaella Fico, la napoletana dai capelli ricci che ha incantato tutti nella casa più spiata della tv. Ma l’ex gieffina è famosa anche per la relazione con il calciatore Mario Balotelli, dalla quale è nata la loro piccola Pia. Una relazione finita non proprio bene, all’epoca. Ma oggi, soprattutto per il bene della loro bambina, i due sono riusciti a costruire un rapporto civile. O qualcosa di più? Proprio così, perché qualche ora fa sui social dei diretti interessati è apparsa una foto che ha letteralmente sconvolto i fan. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito!

Raffella Fico è tornata con Mario Balotelli? La foto insieme infiamma Instagram

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? Gli indizi che fanno pensare che sia così aumentano sempre più! Qualche settimana fa, è stato un commento di Supermario a una foto della Fico a far sorgere i dubbi. Ma, qualche ora fa, una foto apparsa nelle stories di Raffaella, e poi di Mario, ha letteralmente infiammato il gossip! Ecco come si sono mostrati:

Ebbene si!! L’ex coppia si è mostrata più unita che mai! Una foto che sembrerebbe a tutti gli effetti un selfie tra due fidanzatini. A postarla nelle sue stories è stata la Fico, con tanto di tag al profilo di Mario. Cosa bolle in pentola? Che sia scoppiato di nuovo l’amore tra la bella napoletana e il suo ex? Non ci resta che attendere le prossime novità! E a voi, piacerebbe vedere di nuovo insieme Raffaella e Mario?