Chi è Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera e vita privata.

Questa sera, lunedì 2 Dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Ebbene si. Anche per questo inizio settimana, la bella conduttrice campana sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo prime time. Terminata, quindi, la diretta con Pomeriggio Cinque, la D’Urso ‘scapperà’ a prepararsi per un’ulteriore diretta serale. Diretta che, come anticipato da un nostro articolo, sarà ricca di ospiti incredibili. In primis, Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Saranno proprio loro, infatti, che hanno deciso di sottoporsi alla cinque agguerritissime e temutissime cinque sfere. Ecco. Ma conoscete proprio tutto di Rossano? ecco cosa occorre sapere su di lui.

Ivana Trump, chi è l’ex marito Rossano Rubicondi: età e carriera

Rossano Rubicondi è nato a Roma nel marzo del 1972. In età davvero giovanile, lascia la sua terra natìa per trasferirsi a Londra. Dove inizia la sua carriera da modello. Pensate, aveva soltanto 22 anni. Da questo momento, il suo percorso professionale è tutto in ascesa. Dopo questa parentesi, infatti, il romano prenderà parte in diversi film. Tuttavia, Rossano ottiene il successo vero e proprio quando, il 12 aprile del 2002, convola a nozze con Ivana, l’ex moglie di Donald Trump, attuale presidente dell’America. Nel 2008, poi, partecipa a L’Isola dei Famosi, adventure reality di Rai Due condotto da Simona Ventura. Durante il quale fa parecchio parlare di sé per un presunto bacio dato a Belen Rodriguez, all’epoca fidanzata con Marco Borriello. Terminata questa parentesi, il bel Rubicondi ‘spiccherà il volo’. Prendendo parte, quindi, a diversi programmi televisivi. A partire, quindi, da Cupido con Federico Panicucci. Fino ad un ritorno de L’isola dei Famosi in qualità di inviato in Nicaragua ed anche, nel 2012, in vesti da concorrente. Ed, infine, un ruolo nel film cine-panettone Natale a Beverly Hills. Attualmente, Rossano ha completamente ‘abbandonato’ la strada televisiva. Nel 2016, infatti, ha aperto in Florida un ‘food truck’.

Da quanto traspare, Rossano non è molto attivo sui social. Nonostante l’ex modello abbia un profilo Instagram, non vi pubblica foto e post da diverso tempo.

La sua tormentata vita privata

Come dicevamo precedentemente, Rossano Rubicondi si è sposato con Ivana Trump nel 2002. Dopo soltanto pochi mesi di relazione, però, il loro matrimonio giunge al termine. Nel 2011, poi, si sposa con la cubana Milu Vaimo. Ed, infine, nel 2018 ha annunciato il ritorno di fiamma con l’ex moglie di Donald. Per poi ufficializzare la loro rottura qualche mese dopo.

