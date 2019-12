Con questa ultima foto su Instagram, Shaila Gatta ha infiammato Instagram: il body che indossa è davvero molto stretto, ma gli occhi cadono lì.

È la velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta. Insieme a Micaela, la giovane campana si esibisce ogni sera sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci in coreografie davvero strepitose e superlative. È proprio per questo motivo che, sul piano lavorativo e non, la ballerina vanta di un successo davvero clamoroso. Anche su Instagram, pensate. Proprio sul suo canale social, infatti, l’ex concorrente di Amici conta un numero davvero incredibile di followers. Che, tra l’altro, non perdono mai occasione di poter dimostrare il loro affetto e il loro apprezzamento nei confronti della bellezza della giovane ragazze. È successo anche poche ore fa. Quando Shaila ha pubblicato una foto entusiasmante con indosso un body davvero molto stretto. Ecco cosa è successo.

Shaila Gatta, il body è troppo stretto: c’è chi guarda altrove

In diverse occasioni, Shaila Gatta ha manifestato apertamente la sua bellezza. Quando, ad esempio, si è mostrata in costume da bagno su di una motocicletta, oppure quando, prima di entrare a Striscia la Notizia, è stata ‘vittima’ di un incidente davvero ‘piccante’. Tuttavia, in queste vesti, però, non l’avevamo mai vista. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente:

Sbalorditiva, vero? Non si può dire il contrario, ammettiamolo. Nonostante Shaila sia davvero molto giovane, vanta di una bellezza, sensualità e femminilità davvero inaudito. E questo scatto racchiudono alla grande questi aggettivi. Tuttavia, c’è chi, anziché ammirare tutta la smisurata bellezza della campana, non può fare a meno che notare un ‘particolare’ dettaglio. Di cosa parliamo? Ecco:

Ebbene si. Sono proprio le gambe che, per un utente Instagram, non possono assolutamente passare inosservate. In effetti sono: belle, toniche, sode e super allenate. Cosa si può dire in contrario?