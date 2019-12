Sonia Bruganelli, follower inferociti: l’errore non passa inosservato

Sonia Bruganelli presi di mira dai follower di Instagram: la frase non passa inosservata, un errore che ha ‘scandalizzato’ il mondo social

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata ancora presa di mira sui social: cos’è successo questa volta? Sappiamo bene che, con una mole così grande di follower, ogni minimo errore può rimbalzare a ritmi folli sui social. Essendo sempre sotto la lente d’ingrandimento, ogni minima scelta nella vita delle persone può finire per essere ‘attaccata’. Anzi, con l’evento degli haters, che ormai sono un vero e proprio fenomeno sociale, è sempre più difficile non essere attaccati. E lo sa bene anche Sonia Bruganelli, che spesso viene presa di mira per quello che mostra sul proprio account Instagram. Ultimamente, come sappiamo, Sonia ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis nell’intervista a Verissimo ed ha spiegato tanti retroscena della loro vita privata. Questa volta, però, la questione sembra diversa. I follower non attaccano un gesto, ma una frase.

Sonia Bruganelli nel mirino: l’errore ha fatto il giro del web

Ebbene sì, nella frase che ha appena pubblicato su Instagram, c’è un errore grammaticale. Sonia Bruganelli è stata letteralmente subissata di critiche da parte dei follower nei commenti al post.

L’errore è in un apostrofo di troppo e tanti, a quanto pare, non vedevano l’ora di scagliarsi contro di lei. “Ortografia, questa sconosciuta”, c’è chi scrive così. Ma ci sono anche tanti altri profili che scrivono parole che proprio non vogliamo riportare perché le reputiamo poco consone ad un linguaggio civile. Va anche detto, inoltre, che moltissimi altri non hanno proprio fatto caso all’errore e si sono concentrati sul viso angelico e meraviglioso mostrato da Sonia sul suo profilo social. Quegli occhi di un colore disarmante, il sorriso appena pronunciato e tutto ciò che rende quel viso un qualcosa di meraviglioso: insomma, bisogna ammettere che Sonia, particolarmente in questa foto, è stupenda.