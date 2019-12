Nel pomeridiano di Amici oggi lunedì 2 dicembre è andato in scena un siparietto divertente tra Talisa ed il ballerino Umberto. Ecco cosa è successo.

Oggi lunedì 2 dicembre 2019 è andata in onda una nuova puntata di Amici su Real Time. Per gli allievi una settimana nuova di prove e di studio costante è cominciata: per una studentessa però una sorpresa ha reso questo lunedì un po’ meno pesante. Parliamo di Talisa: la giovane ballerina milanese ha preparato un ballo con Umberto, il professionista dal bel faccino che ha fatto innamorare l’anno scorso il pubblico di Amici di Maria de Filippi. Il momento è stato davvero imbarazzante: ecco cosa è successo.

Amici, ballo ‘hot’ e tanti ‘contatti’: Talisa balla con Umberto e si emoziona

Per Talisa, l’allieva di Amici 19, la settimana non è iniziata proprio nel peggiore dei modi. La giovane milanese sta preparando una coreografia e nella puntata andata in onda su Real Time oggi lunedì 2 dicembre abbiamo visto una scena particolarmente ‘hot’ tra lei ed bel Umberto.

Nella clip mandata in onda durante le prove tra i due, si nota che la ballerina è lievemente emozionata. Umberto le spiega i passi, in alcuni ci sono dei contatti molto focosi. Talisa non ha vergogna nel svelare che la situazione l’ha fatta ‘sudare’. “Scusa son tutta sudata, sudo tanto” con un sorrisetto malizioso è ciò che si vede: la scena ha fatto ridere tutti. Il video l’ha pubblicato anche il profilo ufficiale di Amici: su Instagram scrivono “Talisa inizia la sua settimana con una bella sorpresa che non la lascia per nulla indifferente“.

Tantissime le reazioni degli utenti di IG che commentano il siparietto: “Ti faccio i miei complimenti per essere riuscita a trattenerti così tanto”, “Io al posto di Talisa svenivo direttamente”, “Talisa sei tutte noi” scrivono alcune fan del programma e del ballerino professionista.