Taylor Mega ‘da censura’: abito bianco e trasparente, sotto niente reggiseno per la biondissima influencer.

Basta davvero poco a Taylor Mega per far impazzire i suoi followers. La biondissima influencer è una vera e propria star sul web. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che la modella ama postare foto e video che raramente passano inosservati. Sì, perché spesso e volentieri Taylor si mostra in look decisamente ‘audaci’, che scatenano i fan. È quello che è successo anche qualche ora fa, con l’ultimo post pubblicato dalla Mega sul suo profilo. Si tratta di alcuni scatti in cui Taylor indossa un abito bianco che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata.

Taylor Mega, abito bianco e trasparente: tutti notano che non indossa il reggiseno

Una Taylor Mega irresistibile, quella che possiamo ammirare nell’ultimo post di Instagram della modella. Un mini abito bianco, abbastanza trasparente, lascia vedere un po’ troppo della bella influencer. Che, è evidente, non indossa il reggiseno. La situazione si fa ‘bollente’. Ecco il post che ha infiammato Instagram:

Ebbene sì, Taylor Mega ha deciso di far girare la testa ai suoi fan. La modella ha indossato un vestitino bianco molto aderente. E, non indossando il reggiseno, c’è ben poco da immaginare…Ma a chi le ha fatto notare che forse era il caso di indossare l’intimo, Taylor ha risposto prontamente. Ecco il botta e risposta apparso sotto il post:

“Non se ti chiami Taylor Mega”. Eh si, Taylor Mega ha sempre la risposta giusta al momento giusto. E, come si può ben vedere, la bella modella continua per la sua strada, senza dare molto peso alle eventuali critiche del web. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!