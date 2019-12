Taylor Mega, in arrivo il libro sulla sua storia? L’influencer svela tutto su Instagram, ecco le sue parole inaspettate, fan spiazzati dalla sua decisione.

Taylor Mega è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Se finora la sua fama era dovuta soprattutto al lavoro di influencer sui social, ultimamente la si vede spesso anche in tv, in particolare nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, dove viene invitata in qualità di opinionista, visto il suo carattere schietto e sincero. Proprio durante un collegamento in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’ aveva fatto divertire tutti in quanto era evidentemente brilla, cosa sulla quale ha poi scherzato durante altre ospitate. Insomma, Taylor ha una personalità particolare, che sembra piacere molto al pubblico, ma ha anche una storia forte, visto che lei stessa ha raccontato di aver avuto problemi di tossicodipendenza in passato, e di soffrire tuttora di disturbi alimentari. Presto uscirà un libro sulla sua storia? Ecco la risposta dell’influencer su Instagram.

Taylor Mega, presto il libro sulla sua storia? Ecco le parole dell’influencer, che ha svelato tutto

Taylor Mega ha sicuramente una storia da raccontare. Come lei stessa ha più volte dichiarato sui social e in tv, la sua vita non è stata sempre semplice. In passato l’influencer ha fatto diversi lavori prima di arrivare al successo e non è stata sempre serena dal punto di vista emotivo, tanto che ha avuto problemi di tossicodipendenza e soffre tuttora di un disturbo alimentare, che cerca di gestire grazie al suo grande autocontrollo. Anche la vita sentimentale della bella influencer è stata piuttosto travagliata, caratterizzata da storie solitamente brevi ma molto intense. Insomma, Taylor ne avrebbe di cose da dire in un suo eventuale libro. Per questo i fan le hanno chiesto se abbia intenzione di pubblicarne uno. La sua risposta, come sempre sincera e senza filtri, ha decisamente spiazzato tutti.

Nessun libro, dunque, almeno per il momento, perché ci sono troppe storie che la riguardano e che non si possono raccontare. A cosa si riferiranno le parole di Taylor?