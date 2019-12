Uomini e Donne, è subito polemica per il gesto di Giulia: follower furiosi

Uomini e Donne, è subito polemica su Instagram per il gesto di Giulia: follower furiosi con lei per quello che ha fatto subito dopo…

Uomini e Donne, oggi la scelta di Giulia è stata Daniele. Proprio così. Fino ad ora, non c’era molto che potesse farci immaginare un finale del genere. All’improvviso, la ragazza si è lanciata in una decisione molto importante. Insomma, non possiamo dire di aspettarci un qualcosa di simile così presto. Giulia Quattrociocche è arrivata da poco nel programma di Maria De Filippi e, per questo, si pensava il suo trono potesse durare qualche puntata in più. Con grande stupore, invece, abbiamo scoperto che la ragazza ‘moriva’ dalla voglia di ‘abbandonarsi’ a Daniele Schiavon. Beh, al cuor non si comanda. Se aveva deciso, il cuore, era inutile andare avanti. E, infatti, le sue parole alla De Filippi: “Maria, io sono venuta qui con un solo obiettivo. L’ho raggiunto, ti ringrazierò per tutta la vita, ma non voglio starci più”. Così, ha scelto. Un brutto colpo per Alessandro, l’altro contendente.

Uomini e Donne oggi, polemica: la scelta di Giulia e quel gesto che fa infuriare i follower

E’ già polemica. Sì, proprio così. Sono appena passate in tv le immagini riguardanti la scelta di Giulia a Uomini e Donne, oggi, ed è già scoppiata un’enorme polemica social. I follower dell’account ufficiale della trasmissione, hanno colto l’occasione del post appena pubblicato col video di lei e lui che si abbracciano e baciano, per sottolineare alcune cose.

Insomma, Giulia era evidentemente ‘emozionata’ in quel momento. Il suo pensiero andava a quello che è diventato, adesso, il suo uomo. Alessandro, invece, non è stato salutato. Così, Maria ha capito che Giulia era molto ‘distratta’ e le ha suggerito di farlo. Una ‘mancanza’ (la chiamiamo così?) che tra i telespettatori non è passata inosservata. Così, tutti si sono riversati sul profilo Instagram del programma per sottolinearlo. Abbiamo riportato nello screen soltanto uno dei tanti commenti.