Con questa mozzafiato inquadratura dall’alto, Wanda Nara ha incantato Instagram: la camicia è sbottonata, sotto spunta un dettaglio ‘piccante’.

Per la puntata di ieri di Tiki Taka, Wanda Nara ha sfoggiato un look davvero superlativo. Così come la settimana scorsa, anche per l’appuntamento di questa prima domenica di Dicembre si è mostrata in modo davvero strepitoso. Ve ne abbiamo parlato anche pochissime ore fa, è vero. Eppure, in quest’ultima foto condivisa su Instagram, l’argentina ha mostrato un altro ‘particolare’ dettaglio del suo look. Con un’incredibile inquadratura dall’alto, la moglie di Mauro Icardi ha lasciato tutti senza parole. Sapete perché? Nel mentre dello scatto della foto, la camicia dell’argentina si è completamente sbottonata. E, per questo motivo, sotto di essa è spuntato un dettaglio davvero ‘piccante’. Ecco di che cosa parliamo.

Wanda Nara, inquadratura dall’alto: la camicia si è sbottonata, sotto spunta un dettaglio

Sa sempre lasciare senza fiato i suoi sostenitori, Wanda Nara. Badate bene, non soltanto i suoi followers su Instagram, ma anche i milioni di telespettatori di Tiki Taka. Com’è solita fare, infatti, la bella argentina, per la puntata di ieri, si è presentato in diretta televisiva in tutta la sua smisurata bellezza. Se la settimana scorsa, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha indossato un incredibile vestito verde con uno spacco davvero vertiginoso, per la puntata di ieri la giovane Nara ha indossato una fantastica gonna scozzese abbinata ad una semplicissima camicia bianca.

Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta, Wanda Nara si immortala con una seducente inquadratura dall’alto. Che, come mostrato, lascia intravedere un dettaglio davvero ‘piccante’. La camicia, infatti, è leggermente sbottonata sulla sua prosperosa scollatura. È proprio per questo motivo che sotto spunta un dettaglio davvero ‘piccante’. Di cosa parliamo? Semplice: di quel reggiseno color carne. Davvero divina, vero?