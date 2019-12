Wanda Nara, look mozzafiato a Tiki Taka: spacco vertiginoso e camicia bianca trasparente, si vede qualcosa di ‘troppo’, fan in delirio per la showgirl argentina.

Wanda Nara incanta ogni settimana i suoi fan con i look da capogiro che sceglie per Tiki Taka, programma in cui è ormai presenza fissa accanto a Pierluigi Pardo. La bella argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, fa la spola tra Milano e Parigi, dove gioca suo marito, e non manca mai a una puntata dello show di Italia 1, dove si mostra sempre in tutta la sua bellezza e sensualità. Del resto, come tutti sanno, Wanda ha delle forme esplosive e non ha paura di mostrarle anche sui social, dove condivide spesso e volentieri scatti e video che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato e le sue curve da capogiro. Anche ieri, come ogni domenica, la Nara ha mandato in tilt i suoi sostenitori con un look super a Tiki Taka, in particolare per lo spacco vertiginoso e per la trasparenza della camicia, che mostra qualcosa di ‘troppo’: ecco le foto.

Wanda Nara, look da capogiro per Tiki Taka: spacco vertiginoso e camicia trasparente, foto da urlo

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. Mamma di 5 splendidi bambini, è sempre in forma e soprattutto super sensuale, e con le sue foto manda i fan in delirio. Poco fa ha fatto lo stesso, con gli scatti in cui ha mostrato il look scelto per Tiki Taka. Wanda indossa una gonna dalla fantasia ‘scozzese’ a vita alta, con uno spacco davvero vertiginoso sul davanti, alla quale lei ha scelto di abbinare degli stivaloni rosso fuoco alti fino alla coscia, che rendono il tutto ancora più mozzafiato.

Sulla gonna, Wanda indossa una camicia bianca semplice, che però presenta una certa trasparenza, tanto che tutti avranno sicuramente notato che nello scatto si vede qualcosina di ‘troppo’, il che ha fatto immediatamente volare la fantasia dei fan, impazziti per la sensualità e la bellezza della conduttrice.