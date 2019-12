Aida Yespica ‘da censura’: l’abito è troppo corto, si siede e…Instagram diventa ‘bollente’; ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso. Come sempre, il talk del lunedì sera di Barbara D’Urso ha regalato emozioni e colpi di scena, e anche qualche imprevisto. Tra i tanti ospiti che sono intervenuti nel salotto di Canale 5, anche lei, Aida Yespica. La bellissima venezuelana è entrata in studio nella seconda parte della trasmissione, lasciando tutti senza fiato. Il motivo? L’abito che la bella Aida ha deciso di indossare per la serata. Un abito nero, corto e scollato, che la Yespica ha mostrato in anteprima ai followers di Instagram. La modella ha postato una foto nella sue stories che non è passata inosservata. Diamo un’occhiata al look ‘bollente’ della meravigliosa Aida.

Aida Yespica ‘da censura’: l’abito è troppo corto, Instagram si infiamma

Un abito ‘atomico’, quello indossato da Aida Yespica per la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso. La bellissima modella ha indossato un vestitino nero che ha letteralmente fatto girare la testa ai fan. ‘Colpa’ della profonda scollatura, ma non solo: l’abito è corto, e quando Aida si è seduta…la situazione è diventata ‘bollente’. Ecco uno screen della story pubblicata dalle Yespica su Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto. Aida Yespica ha letteralmente incantato tutti con l’outfit scelto per la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso. Un abito che lascia ben poco spazio all’immaginazione. La scollatura è profonda, e mette in mostra il notevole décolleté della modella. Ma non è tutto: anche la gonna è decisamente corta e , quando la bella Aida accavalla la gamba, la situazione diventa ‘hot’. L’ennesima prova della bellezza mozzafiato della venezuelana. Che dire, passa il tempo ma Aida Yespica no! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!