Amadeus è sposato con la splendida Giovanna Civitillo: ma sapete chi era sua moglie prima di conoscere la showgirl e ballerina? Ve lo sveliamo subito.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani è il nome di Amadeus, il conduttore che condurrà il Festival di Sanremo 2020. Alle sue spalle ha più di 30 anni di carriera e con il tempo ha conquistato il pubblico televisivo italiano con la professionalità e la sua simpatia. Ha iniziato come disc jokey e speaker in radio: inizio anni ’80 conduceva un programma radiofonico prima a Radio Verona e successivamente a Radio Blu. Passa a Radio Deejay, poi Capital: quella è stata l’ultima emittente prima di approdare in tv con l’esperienza di DeeJay TV. Dal ’93 in poi, con la conduzione del Festivalbar, inizia il suo successo in tv. Oggi è uno dei più famosi conduttori italiani ed infatti hanno scelto proprio lui per il Festival di Sanremo 2020. Mentre quella lavorativa prende il volo, conoscete tutto della sua vita privata?

Amadeus prima di Giovanna Civitillo: sapete chi è la sua ex moglie?

La vita privata di Amadeus è nota a a tutti, come la sua splendida moglie: nel 2003 è iniziata la sua storia d’amore con Giovanna Civitillo, conosciuta negli studio de L’Eredità. Nel 2009 hanno avuto un figlio, Josè Alberto, e nel luglio dello stesso anno si sono sposati con rito civile. Il matrimonio in chiesa è avvenuto nel 2019. Giovanna è stata spesso presente nei programmi condotti dal marito ed insieme sono davvero molto simpatici. Ma sapete che questo è il secondo matrimonio di Amadeus? Il conduttore, prima di Giovanna, era sposato con un’altra donna.

Si tratta di Marisa di Martino: la loro storia è durata dal ’93 al 2007. Il loro testimone di nozze fu Fiorello e dalla loro storia d’amore è nata Alice nel ’97. Marisa è sempre stata lontana dai riflettori e per questo motivo non si sa molto su lei: quello che è noto però che la loro storia finì per una crisi, avvenuta poco prima dell’incontro con la Civitillo, l’ex Scossa dell’Eredità.