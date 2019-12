Uomini e Donne, anticipazioni oggi: la proposta di matrimonio in diretta

Proposta di matrimonio in diretta nel Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni.

Torna l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri del dating show di Maria De Filippi che ha visto Giulia arrivare alla sua scelta, oggi torniamo a seguire le “avventure” di Gemma Galgani, Ida e Riccardo. Proprio questi due, infatti, vivranno delle emozioni molto intense come abbiamo scoperto dalle anticipazioni. Ma andiamo con ordine e vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, 3 dicembre, di Uomini e Donne. Cosa succederà?

Gemma Galgani e Juan Luis: la notte in casona

Partiamo dalla Galgani. Gemma si sta frequentando con Juan Luis e, tra i due, le cose sembrano andare per il meglio. La dama di Torino e il suo corteggiatore hanno trascorso una sera insieme in casona e hanno guardato un film. Una serata normale, per provare anche la quotidianità. Quando Juan è tornato in albergo Gemma ha pensato di fargli una sorpresa e si è recata da lui. Tra i due sono scattati molti baci, ma quello passionale ancora non sembra arrivare.

Riccardo, la proposta di matrimonio a Ida

Nella seconda parte della puntata poi ci occuperemo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Li avevamo lasciati separati, per l’ennesima volta. Sembra che tra i due le cose non riescano proprio a funzionare e le liti sono all’ordine del giorno. Oggi vedremo cosa è successo dietro le quinte del programma, dopo la scorsa puntata. Scopriamo dalle anticipazioni di Uomini e Donne che i due poi si sono rivisti e forse c’è stato anche qualcosa più di un semplice bacio. La Platano però sembra convinta: la storia deve finire. Invece Riccardo Guarnieri ha in programma qualcosa di speciale per lei, una sorpresa da far girare la testa. Le chiede di sposarlo. Ida è sconvolta dalla richiesta, non sa cosa rispondere e alla fine accetta di ballare con lui. Tutto questo però, molto probabilmente, lo vedremo in onda domani, 4 dicembre.

Ursula e Sossio

In studio poi vediamo arrivare Ursula Bennardo e Sossio Aruta con la loro piccola bambina. I due, si sono conosciuti nel programma e dopo non poche difficoltà hanno iniziato a frequentarsi fuori. È arrivato il fidanzamento ufficiale e poi la nascita