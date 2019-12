Beatrice Valli e Marco Fantini allargano la famiglia: è in arrivo il terzo figlio

Splendida notizia in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini, i due infatti stanno allargando la famiglia: è in arrivo il terzo figlio della coppia

Erano ormai un po’ di settimane che si inseguivano insistentemente le voci, secondo cui, la coppia formata da Marco Fantini e Beatrice Valli aspettasse il terzo figlio. I due fino ad ora avevano mantenuto il massimo riserbo, in merito alla questione e Beatrice Valli, aveva più volte smentito, sviando il discorso. Ma ieri sera i due hanno deciso di rompere il silenzio, pubblicando un lungo post su Instagram, in cui spiegano i motivi per ci hanno mantenuto riservatezza sull’argomento e sull’arrivo di un terzo figlio in famiglia.

Beatrice Valli e Marco Fantini: in arrivo il terzo figlio della coppia

Ieri sera Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato, attraverso un lungo post su Instagram, l’arrivo di un altro bebè in famiglia. Nelle ultime settimane, la giovane era stata accusata più volte di coprire la gravidanza per questioni di Business, ma a come possiamo leggere sotto il suo post, i motivi sono stati tutt’altri. Beatrice e Marco si sono mostrati in una bellissima foto di famiglia, seduti sul letto e abbracciati agli altri due bimbi. L’emozione era forte e palpabile già dalla fotografia, i due, usciti dal programma di Uomini e Donne, non avevano mai fatto mistero di voler allargare ancora la famiglia, ma con la proposta di matrimonio, e i vari impegni lavorativi, non si erano certamente prefissati delle tempistiche. Nel post pubblicato, la Valli spiega anche i problemi di salute che l’hanno costretta a un ricovero a inizio anno e che purtroppo l’hanno tormentata fino a pochi mesi fa. Quindi i motivi per cui avevano deciso di non rivelare ancora al mondo intero questa splendida notizia, erano dovuti a situazioni intime e personali, e non a questioni di Business, come qualcuno ha insinuato. Non ci resta che augurare il meglio alla coppia, e al piccolo che arriverà!