Nella puntata di lunedì 2 dicembre di Live Non è la D’Urso, Raffaella Fico e Fabrizio Bracconeri hanno avuto un duro scontro verbale: ecco cosa è successo.

Ieri sera, 2 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso: come sempre tantissimi temi trattati nello studio di Barbara D’Urso, alcuni dei quali ha scatenato l’ira degli ospiti. Presenti in studio ieri, Raffaella Fico e Fabrizio Bracconeri: la modella napoletana e l’attore hanno avuto uno scontro verbale durante la diretta. Ecco cosa è successo.

Live non è la D’Urso, Raffaella Fico e Fabrizio Bracconeri: scontro in diretta

Nella puntata di ieri, lunedì 2 dicembre 2019, di Live Non è la D’Urso, è stato affrontato il tema del razzismo negli stadi ed in generale. Poche settimane fa Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli, raccontò di un triste episodio di razzismo accaduto alla figlia e proprio per questo motivo la sua presenza in studio non poteva mancare. Oltre lei, anche Fabrizio Bracconeri è stato uno degli ospiti.

Riguardo il tema, la modella napoletana è tornata a parlare delle forme di discriminazione di cui è stato vittima l’ex compagno e padre di sua figlia. “Per me un razzista è solo una persona ignorante” ha ribadito la Fico. Ha preso subito parola Fabrizio Bracconeri: l’attore ha detto la sua spiegando che molti, allo stadio, usano termini razzisti come sfottò. L’attore ha fatto l’esempio di un episodio capitato alla mamma di Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma. “Non si può insultare una persona di colore. Io sono sposato con una donna straniera e mio figlio è handicappato. Ma la mamma di Zaniolo è torturata dai tifosi delle squadre avversarie della Roma, ma non è razzismo: a Zaniolo si può offendere la mamma, ma a Balotelli non si può dire nulla solo perchè è scuro di pelle?”.

La Fico ha replicato immediatamente: “Una cosa è lo sfottò, un’altra è dire scimmia”.