Conoscete tutti la biografia di Nek, lo pseudonimo di Filippo Neviani? Ecco per voi tutte le curiosità sul famoso cantante italiano.

È uno dei cantanti più famosi in Italia: Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1972. Il bel cantautore dagli occhi azzurri ha partecipato anche all’edizione 2016 di Amici: insieme a J-AX, Emma ed Elisa ha avuto il titolo di ‘direttore artistico’. Anche il 2015 è una data ben nota nella biografia del cantante: in quell’anno ha visto l’edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Fatti avanti amore’. Più volte, Nek rivelò che quel brano è dedicato a sua moglie Patrizia. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Nek, chi è il cantante italiano: età, carriera e vita privata

Nek è lo pseudonimo di Filippo Neviani ed è nato il 6 gennaio del ’72 a Sassuolo. Cantautore e polistrumentista italiano oggi: nel corso della sua lunga carriera ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Quando era molto giovane insieme a Gianluca Vaccari formò il duo country Winchester e nell’89 divenne cantante e bassista del gruppo musicale rock, White Lady. Il gruppo nacque come cover band dei Police ma poco dopo formò un proprio repertorio. Nel ’91 Nek decise di concentrarsi sulla sua carriera da solita e lasciò il gruppo. Con il brano Io ti vorrei partecipò al Festival di Castrocaro: arrivò secondo ma nonostante ciò firmò un contratto con un’etichetta discografica che gli permise la salita verso il successo.

Nel ’97 con il brano Laura non c’è, Nek ha venduto un milione e mezzo di copie nel mondo. Nel 2000 usciva il sesto album, dopo due anni il settimo e così via. In una vecchia intervista, Nek affermò che colui che ha influenzato la sua carriera è Sting. Nek ha sposato nel 2006 Patrizia Vacondio: nel 2010 è nata Beatrice, primogenita per il cantautore. Con loro vive Martina, primogenita di Patrizia, avuta da una precedente relazione: Filippo ha un ottimo rapporto con lei.