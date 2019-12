Per chi non la conoscesse, ecco chi è Rita Rusic, la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020. La produzione del reality show ha annunciato la notizia oggi pomeriggio attraverso i canali social. La Rusic, dunque, farà parte del cast della quarta edizione del reality show, da quest’anno condotto da Alfonso Signorini. La produttrice musicale entrerà nella casa più spiata d’Italia e dovrà mettersi a nudo, senza avere timore di essere ripresa ventiquattro ore su ventiquattro. Nelle prossime settimane, la Rusic conoscerà i nomi dei suoi compagni d’avventura. Il conduttore del GF Vip ha annunciato che saranno tutti personaggi molto popolari.

Chi è Rita Rusic

Il primo personaggio ‘molto popolare’ è Rita Rusic, ma per chi non la conoscesse vi diciamo chi è. Rita nasce nel 1960 a Parenzo, in Istria (allora ancora parte della Jugoslavia). La sua età, dunque, è di 59 anni. La Rusic si trasferisce giovanissima a Busto Arsizio, dove inizia la carriera di cantante e attrice. Diviene celebre in Italia grazie al film “Attila flagello di Dio” con Diego Abatantuono. La Rusic incanta il pubblico con la sua incantevole bellezza. Sul set conosce il regista Vittorio Cecchi Gori e se ne innamora. I due si sposano ed hanno due figli, Mario e Vittoria. La loro relazione termina nel 2000. Subito dopo il divorzio, la Rusic decide di aprire un’azienda di produzione “Rita Rusic Company” e nel frattempo continua a coltivare la propria passione per la musica. Nel 2008 pubblica un libro edito da Mondadori e l’anno dopo torna a recitare nel film “Polvere“. Nel 2010, invece, è stata giurata nel programma Ballando con le Stelle, sostituendo Fabio Canino.

Dopo Vittorio Cecchi Gori ha avuto una sola relazione all’inizio del 2007 con Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanché. Il loro amore dura circa quattro anni.