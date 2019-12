Subito dopo la scelta di Uomini e Donne, Daniele Schiavon ha fatto un’emozionante dedica alla sua bella Giulia: ecco i dettagli.

In attesa di scoprire tutto ciò che la puntata di oggi del Trono Over ci riserverà, è opportuno fare riferimento a quanto accaduto nella puntata di ieri del dating show di Canale 5. Come raccontato in un nostro recente articolo, dopo soltanto pochi mesi dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, la romana Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Una scelta davvero inaspettata, è vero. Ma che, come lei stessa ha dichiarato, era inevitabile. Per il suo corteggiatore, nonché attuale fidanzato, Daniele, la tronista provava un sentimento davvero forte. E non poteva, perciò, continuare a stare seduta sulla sedia rossa. Perciò, presa dall’impeto, ha deciso di viversi questa stupenda storia d’amore al di fuori delle telecamere. Che, a quanto pare, sembra procedere alla grande. Non a caso, subito dopo la puntata della scelta, il giovane romano ha voluto fare una dedica da brividi per la sua Giulia.

Uomini e Donne, la dedica da brividi di Daniele per Giulia subito dopo la scelta

La scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto l’altro suo corteggiatore, Alessandro Basciano. Che, subito dopo la scelta, ha espresso le sue prime parole al riguardo. Ma anche tutto il pubblico in studio, a casa ed, ovviamente, la sua scelta: Daniele. Nonostante il feeling tra di loro fosse ben visibile a tutti, il romano non si aspettava una scelta improvvisata. E lo testimonia alla grande la faccia fatta appena Giulia ha confessato di voler vivere la sua storia d’amore con lui al di fuori del contesto televisivo. Sarà proprio per questo motivo che, in tarda nottata, ha voluto fare alla sua bella fidanzata una dedica davvero da brividi. È la prima in assoluto, è vero. Eppure, le sue parole descrivono appieno il legame e il sentimento che c’è tra di loro:

“Sei mia”, scrive Daniele su questa tenera foto che lo ritrae insieme alla sua Giulia. Due semplici parole che, però, hanno un grandissimo e fortissimo significato. In bocca al lupo!