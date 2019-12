Durante la serata del Gran Galà del Calcio, Diletta Leotta è stata protagonista di una clamorosa gaffe: Samir Handanovic la ‘bacchetta’.

È stata la regina indiscussa del Gran Galà del Calcio, Diletta Leotta. Proprio ieri sera, lunedì 3 Dicembre, è stata celebrata la cerimonia a cui vi hanno preso parte i maggiori calciatori di tutte le squadre di calcio italiano. Con la sua eleganza e raffinatezza, la giovane giornalista ha letteralmente incantato tutti. Com’è noto a tutti, la siciliana vanta di una bellezza davvero smisurata. E lo era anche ieri sera. Tuttavia, ciò che non è assolutamente passato inosservato è stata una clamorosa gaffe che Diletta ha commesso nel corso della serata. Stando a quanto si apprende dal sito web Il Messaggero, sembrerebbe che la sensuale giornalista di Sky sia stata protagonista di una gaffe con Samir Handanovic. Ecco cosa è successo.

Diletta Leotta, gaffe con Samir Handanovic al Gran Galà del Calcio: il portiere la ‘bacchetta’

Era una serata davvero importante ed impegnativa per Diletta Leotta quella del Gran Galà del Calcio celebrato ieri sera. E probabilmente per questo motivo che, data la forte emozione, la giornalista è stata protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Stando a quanto si apprende dal sito web Il Messaggero, dopo aver fatto salire sul palco della serata Samir Handanovic per consegnargli il premio per miglior portiere dell’anno, la bellissima siciliana avrebbe detto una frase errata. “Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?”. Ecco. Sarebbe proprio questa la gaffe commessa da Diletta. Perché, in realtà, il portiere neroazzurro ha ricevuto già questo premio in precedenza. Perciò, immediata è stata la reazione di Handanovic. Che scherzosamente l’ha bacchettata: “È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso”. Insomma, una piccola gaffe che, però, non è assolutamente passata inosservata.