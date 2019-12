La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 ha svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco chi è

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda dopo lo slittamento dal 7 gennaio su Canale 5. Il reality show quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Il direttore del settimanale Chi ha annunciato che in questa edizione ci saranno solo concorrenti popolari e la gente non dovrà più chiedersi di chi si tratta.

Proprio oggi pomeriggio, la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione.

Grande Fratello Vip 2020, chi è il primo concorrente ufficiale

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip è Rita Rusic. Il nome della produttrice musicale è stato ufficializzato attraverso i canali social del reality show. Il conduttore, inoltre, ha pubblicato sempre su Instagram la prima pagina del settimanale Chi, in uscita domani in tutte le edicole. In copertina figura proprio la Rusic, che dichiara: “Sarò io la bomba del Grande Fratello Vip“. La Rusic, dunque, sembra già pronta per questa esperienza e non vedere l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia. L’attrice dovrà mettersi a nudo, senza aver timore di essere ripresa ventiquattro ore su ventiquattro.

Rita Rusic è divenuta popolare in Italia grazie al film “Attila flagello di Dio” con Diego Abatantuono. Sul set del film, l’attrice ha incontrato e si è innamorata del regista Vittorio Cecchi Gori. I due si sono sposati, hanno avuto due figli (Mario e Vittoria) e sono stati legati sentimentalmente fino al 2000. Dopo il divorzio, la Rusic ha fondato una propria agenzia di produzione. Nello stesso tempo ha iniziato anche la carriera da cantante. Nel 2010 è stata anche giurata di Ballando con le Stelle sostituendo Fabio Canino. Dopo Cecchi Gori ha avuto una relazione con Canio Mazzaro, tramontata dopo quattro anni.