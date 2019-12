Il maglione di Karina Cascella in questa ultima foto su Instagram è letteralmente scivolato giù: gli occhi di tutti cadono proprio lì.

Vanta di un successo davvero clamoroso, Karina Cascella. Sin dalla sua prima partecipazione a Vero Amore con il fidanzato dell’epoca ed, in seguito, al suo ruolo da opinionista di Uomini e Donne, la napoletana ha suscitato le simpatie di tutti. Non soltanto per il suo carattere ‘frizzantino’, per la risposta sempre pronta e per essere la classica ‘senza peli sulla lingua’, ma anche per la sua particolare bellezza. Perché è vero, ne sono passati di anni dal suo debutto in televisione, eppure Karina è riuscita a mantenere una freschezza, una genuinità e un fascino più unici che rari. Ce ne danno prova le numerose foto che costantemente pubblica su Instagram, ma ce ne da la conferma quest’ultima condivisa qualche istante fa. Dove, con un maglione che scivola giù dalla spalla, la napoletana ha lasciato tutti senza parole.

Karina Cascella, il maglione scivola giù: impossibile guardare altrove

Siamo abituati a vederla in tutta la sua smisurata bellezza, è vero. Karina Cascella, infatti, è solita condividere entusiasmanti scatti che, in un batter baleno, riescono a catturare l’attenzione dei suoi followers. La stessa cosa è accaduto pochissimi istanti fa. Quando, sul suo profilo Instagram, la giovane napoletana ha pubblicato una foto davvero incredibile. Siete curiosi anche voi di vederla? Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Questa è l’incantevole foto che, pochissimi istanti fa, Karina ha condiviso sul suo account Instagram. Da come si può chiaramente vedere, il fantastico maglione color lilla che indossa è leggermente scivolato sulla sua spalla. Insomma, un ‘incidente piccante’ a tutti gli effetti, c’è da ammetterlo. È proprio per questo motivo che è praticamente impossibile guardare altrove. Dove? Semplice: sulla sua scollatura e su quel fantastico tatuaggio disegnato sulla spalla. Voi ci avevate fatto caso?