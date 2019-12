Natalia Paragoni contro alcuni Vip su Instagram: commenti al veleno da parte dell’ex corteggiatrice, durante ‘La Partita del Cuore’ a Taranto

Natalia Paragoni, si è lasciata andare a dei duri sfoghi sulle Instagram stories, dopo ‘La Partita del Cuore’, tenutasi a Taranto, a cui ha partecipato anche il compagno Andrea Zelletta. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non ha speso belle parole per alcuni dei Vip partecipanti alla gara di beneficenza, anzi, li ha attaccati m abbastanza duramente. Ma scopriamo cos’è successo, tanto da far ‘infuriare’ la compagna di Zelletta.

Natalia Paragoni, si è lasciata andare a un lungo sfogo sulle sue Instagram Stories; la giovane, aveva infatti partecipato come ospite, a ‘La Partita del Cuore’, per sostenere l’evento benefico e supportare il compagno, che ha preso parte alla gara. Natalia Paragoni, non ha ben digerito, gli atteggiamenti di alcuni dei Vip che hanno preso parte all’evento. La giovane infatti, durante la gara, ha commentato con ‘astio’, l’atteggiamento del cantante Biondo e di Sepso, definendoli “fenomeni”. La giovane li accusa di aver mangiato, bevuto e dormito li, senza però dare la possibilità ai fan di poterli incontrare, salutare, farsi firmare autografi o foto. Stesso discorso anche per altri Vip, di cui la Paragoni non vuole fare nomi, ma asserisce che sebbene prima stimasse questi personaggi, ora non più, poiché hanno dimenticato che devono il loro successo ai fan, e se non li rispettano, allora lei non lo accetta. Le lamentele della ragazza, non sono state le uniche, visto che anche altri ospiti, partecipanti alla competizione, hanno lamentato di non aver visto affatto i vip. Sembrerebbe che la situazione sia pesata e non poco, e l’atteggiamento di alcuni di alcuni personaggi noti, non sia piaciuto a molti.