Patrizio Oliva, la storia tragica del fratello scomparso a 16 anni per un tumore.

Patrizio Oliva è ospite a Vieni da Me e racconta subito al pubblico la storia di suo fratello, un ragazzo giovanissimo, morto troppo presto per un tumore e del rapporto con suo padre, un uomo violento forse anche per colpa della sua vita difficile. Il racconto da Caterina Balivo è straziante.

Patrizio Oliva parla di suo fratello, scomparso a 16 anni

Patrizio Oliva racconta del fratello 16enne scomparso prematuramente: “Mio fratello aveva un tumore era fortissimo. Ma era così forte a giocare a calcio che non lo voleva dire a nessuno. Lo vedevamo che stava male e che gli faceva male la gamba. Lo abbiamo portato dal medico, ha fatto un radiografia e lo hanno mandato in ospedale e dopo poco lo hanno operato e a 15 anni gli hanno amputato una gamba. Lui ha cercato di lottare, si voleva prendere tutta la vita che aveva. Dopo 11 mesi è morto ed è stato il buio totale, mio padre è sparito per 2 anni da casa e mia madre era annullata”.

“Mio padre era violento”, la confessione

Proprio il padre non è stato poi una figura stabile anzi, quasi violenta anche per colpa dell’alcool. “Mio padre beveva, era violento, ma forse perché la vita è stata violenta con lui. Basti pensare che suo padre morì ucciso con un colpo di fucile alle spalle mentre lo teneva in braccio”.

Il successo di Patrizio Oliva nella boxe

Caterina Balivo poi chiede a Patrizio Oliva come mai ha deciso di fare boxe e di come questo suo successo gli abbia riportato in qualche modo la famiglia che aveva perso: “Io volevo riportare la luce nella mia famiglia, volevo riportare la sua vita nei miei guantoni. Per questo combattevo, non per soldi, non me ne fregava niente. Ho vinto tutto perché avevo una forza dentro che non aveva nessuno”.