Tra un pò avrà inizio la nuova serie de ‘La Pupa e il Secchione – e viceversa”: nel video pubblicitario spuntano tre volti noti tra le aspiranti pupe

Tra poco, avrà inizio la nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione’, in onda sulle reti Mediaset. Le prime edizioni del programma, avevano fatto scatenare l’ilarità del pubblico, che assisteva divertito ai siparietti che si creavano tra le pupe e i secchioni, che cercavano di insegnargli, le loro materie di punta. Dalla messa in onda dell’ultima puntata ormai sono passati quasi 10 anni e la curiosità di vedere la nuova edizione del programma, con tante novità, cresce sempre più. Ora non ci resta che scoprire qualcosa in più su questa nuova edizione e chi sono questi 4 volti già noti, che entreranno nel cast della nuova edizione del reality.

‘La Pupa e il Secchione – e viceversa’: i quattro volti noti tra le aspiranti pupe

La nuova stagione del programma avrà inizio a gennaio 2020, a 10 anni esatti dalla prima messa in onda dell’ultima puntata del reality show. Vi ricordiamo che il reality, è nato per mettere a confronto il mondo delle bellezze prorompenti e quello dei secchioni, meno avvenenti, ma basato molto più sull’intelligenza. Questa nuova edizione vedrà al timone Paolo Ruffini che sarà accompagnato da una giuria d’eccezione, formata da Vittorio Sgarbi Aldo Busi e Valeria Marini. Il portale online di trash italiano, ha pubblicato in anteprima quello che sarà il video promozionale del reality, dove si può vedere che ci sono già dei volti noti all’interno del programma. Infatti nel cast delle pupe ci sono quattro volti noti al pubblico: la prima è Asia Valente, una bellissima ragazza che è stata già vista in Saranno Isolani nel 2018; un’altra pupa nota al pubblico è l’ex corteggiatrice e scelta di Amedeo Barbato a Uomini e Donne, Sophia Galazzo; poi c’è Federica Vesce, tentatrice della quinta edizione di Temptation Island e in ultimo Veronica Valà, anch’essa tentatrice di Temptation Island però della prima edizione.