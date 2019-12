Raffaella Fico, la verità su come è finita con Mario Balotelli a Vieni da Me

Raffaella Fico e Mario Balotelli, come è finita veramente la loro storia d’amore a Vieni da Me.

Vieni da Me è il programma di punta del pomeriggio della Rai e Caterina Balivo, la padrona di casa, gestisce sempre al meglio ogni ospite. Nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre, vediamo prestarsi al gioco della lavatrice Raffaella Fico. La donna è pronta a raccontare la verità su come è finita la storia d’amore con Mario Balotelli.

La storia d’amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico

Il primo indumento da decidere se lavare o no è una maglia da calcio con il numero 45 che ricorda Mario Balotelli. I due nel 2011 avevano dichiarato al mondo la loro storia d’amore, ma dopo qualche tempo la loro storia termina e vengono attribuiti a Balotelli numerosi tradimenti. A dicembre 2012 nasce la figlia Pia, riconosciuta dal calciatore solo due anni dopo, nel 2014: “Avevo 23 anni, noi volevamo il figlio, lui sapeva che ero incinta, ma le cose non andavano bene. Non è vera la storia che l’ho chiamato prima della semifinale degli Europei, sfatiamo questa leggenda”. Raffaella racconta poi che Balotelli aveva chiesto anche la prova del DNA e che è stata dura affrontare questa cosa: “Forse è stato consigliato male, era impaurito, non lo so…”.

Come vanno le cose oggi tra i due?

I due ora hanno un ottimo rapporto proprio grazie alla figlia: “Ci rispettiamo per amore di Pia che oggi ha 7 anni. Abbiamo un bellissimo rapporto nel rispetto e la foto che circola sul web lo prova”. A nulla sono valse le provocazioni di Caterina Balivo che cerca di scoprire se fra i due c’è un ritorno di fiamma. Raffaella Fico rimane impassibile e continua a sostenere che entrambi ora hanno una ritrovata serenità per il meglio della loro piccola. Niente da fare allora, niente love story di ritorno per i due, almeno per ora.