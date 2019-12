Sesso, quante volte bisogna farlo: il numero preciso secondo gli esperti

Sesso, ci siamo mai chiesti quante volte è importante farlo, durante la settimana? Ecco alcuni consigli degli esperti sulla quantità di rapporti da avere

Il sesso è uno degli aspetti fondamentali nella vita dell’uomo e ogni individuo vive la sessualità in modo differente; ma secondo un team di esperti, nonostante ognuno viva la sessualità in modo differente, vi è un numero preciso di rapporti sessuali da prendere in considerazione, per essere soddisfatti al 100%. Cerchiamo di capire bene, quindi, quali sono i rischi e i benefici, di avere più o meno rapporti di quelli consigliati. E soprattutto, secondo gli esperti, qual è il numero preciso di rapporti da avere…

Sesso, quante volte bisogna farlo: il numero preciso

Secondo la ricerca “Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better”, pubblicata su Social Psychological and Personality Science, il numero minimo di rapporti sessuali, dovrebbe essere almeno 1 ogni 7 giorni. Questo significa che secondo il team di esperti, bisognerebbe avere, non meno, di un rapporto sessuale a settimana. I motivi che spingono gli studiosi a pensare questo sono molteplici, in primis, non avere rapporti sessuale per lungo periodo, potrebbe inibire il desiderio sessuale e al momento dell’atto quindi non risultare piacevole per i partner. Ma non è tutto, infatti, l’astinenza oltre ad essere un problema psicologico, può esserlo anche fisicamente, soprattutto per gli uomini. A lungo andare l’uomo potrebbe avere problemi di vario genere e di varia entità: disfunzione erettile con possibilità di contrarre cancro alla prostata, sistema immunitario molto compromesso, problemi di lubrificazione e libido. Insomma, l’astinenza può portare con sé molti problemi, che possono facilmente essere ovviati, secondo gli studiosi, praticando sesso almeno una volta a settimana. Per migliorare la qualità dei rapporti e la voglia di fare sesso, si può ricorrere a qualche piccolo escamotage per stimolare il rapporto, magari con dei sex toys, o provando delle posizioni diverse dal solito.