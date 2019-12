Taylor Mega da urlo: niente intimo nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instgram, la maglia mostra ‘troppo’.

Basta poco a Taylor Mega per far impazzire i suoi followers di Instagram. Solo poche ore fa, la biondissima inlfuencer aveva pubblicato delle foto in cui indossa un abito bianco che lascia poco spazio all’immaginazione. E, anche oggi, Taylor non ha deluso i suoi fedelissimi fan. L’ultimo post pubblicato su Instagram è ‘bollente’. La Mega si trova in sella a una motocicletta. Ma, ad attirare l’attenzione dei fan, come sempre è il suo look. O meglio la sua maglia. Aderente, forse un po’ troppo. La bella influencer non indossa l’intimo e dalla maglietta rossa si vede un po’ ‘troppo’. Diamo un’occhiata.

Taylor Mega da urlo: niente intimo, la maglia è aderente e mostra ‘troppo’

Anche oggi, Taylor Mega è irresistibile. Avevate dubbi? La sexy influencer ha contribuito ad alzare la temperatura su Instagarm con il suo ultimo scatto postato sul suo profilo. Anche oggi, la modella non indossa il reggiseno. Lo scatto non è passato inosservato. Ecco il post:

Una foto che ha letteralmente scatenato i followers della modella, che ieri è stata ospite di Live Non è la D’Urso. Taylor è in sella alla moto, ma quello che colpisce tutti è il ‘vedo-non vedo’ creato dalla maglietta rossa che indossa. Sotto, niente intimo, è evidente. E qualcuno lo fa anche notare alla biondissima influencer, che, come sempre, ha la risposta pronta: “Reggiseno? Mi rallenta la corsa!”. Insomma, Taylor Mega sa sempre come colpire i suoi numerosissimi fan: ben 2,2 milioni i followers che attualmente seguono la modella su Instagram. E voi, cosa aspettate a cliccare ‘follow’ al suo profilo? Non ve ne pentirete!