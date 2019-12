Uomini e Donne, cosa sarà successo tra Veronica Burchielli ed Alessandro Zarino dopo la clamorosa confessione di lei nella scorsa puntata?

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro: di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Il loro percorso a Uomini e Donne, ormai, è risaputo da tutti. Terminata la sua esperienza a Temptation island, il modello napoletano ha avuto la possibilità di partecipare al dating show in qualità di tronista. Ed, immediatamente, è stato folgorato dalla bellezza della sua corteggiatrice. Tra di loro, nonostante l’indecisione iniziale di Veronica, è stato feeling immediato. Tanto che, dopo pochissime puntate, Alessandro ha deciso di sceglierla improvvisamente dopo un furioso litigio. Purtroppo, il suo percorso non è andato a buon fine. Perché, dopo la sua dichiarazione, Veronica ha deciso di rifilargli un bel ‘no’. Accettando, poi, la proposta di salire sul trono. Ebbene, ma cosa sarà successo subito dopo?

Cos’è successo tra Veronica ed Alessandro dopo la confessione a Uomini e Donne?

Sono passate soltanto poche settimane da quando Veronica Burchielli, dopo aver detto ‘no’ alla proposta di Alessandro Zarino di viversi e conoscersi al di fuori del contesto lavorativo, ha deciso di continuare il suo percorso a Uomini e Donne nelle vesti da tronista. Eppure, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che la giovane abbia deciso di abbandonare questa esperienza. Nell’ultima registrazione del Trono Classico, infatti, la Burchielli avrebbe detto di pensare ancora all’ex tronista. Ecco. Cosa sarà successo, quindi? Assodato che, in queste settimane, l’ex tentatore non è mai sceso a corteggiarla, cosa sarà successo subito dopo questa clamorosa confessione? Veronica si sarà recata a Napoli? Beh, ovviamente questo non lo sappiamo con certezza. Eppure, sotto una delle ultime foto del modello napoletano è spuntato un commento che lascerebbe intendere qualcosa. Ecco di che cosa parliamo:

È vero, queste parole non dicono nulla di specifico. Ma se realmente Veronica si fosse presentata a Napoli da Alessandro? Lo scopriremo.

