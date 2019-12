Avete mai visto la casa di Wanda Nara, Mauro Icardi e family a Parigi? Pochissime ore fa, l’argentina l’ha mostrato un po’ su Instagram, ecco i dettagli.

Da pochi mesi, Wanda Nara, insieme ai suoi cinque figli e il bel marito Mauro Icardi, si è trasferita a Parigi. È proprio nella squadra del Paris Saint Germain che l’ex capitano dell’Inter, nonostante sia in prestito con diritto di riscatto, giocherà fino a gennaio. Ebbene, vi siete mai chiesti come fosse la dimora di Lady Icardi nella capitale francese? Ecco. A svelare tutta la verità è la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, tramite una serie di Instagram Stories ha svelato alcuni dettagli di questa dimora davvero da sogno. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara, avete mai visto la sua casa? Ecco i dettagli della dimora da sogno

Dopo il suo trasferimento da Milano a Parigi, Wanda Nara fa dimora fissa nella capitale francese. È proprio qui, come dicevamo precedentemente, che attualmente gioca sua marito. Ed è proprio qui che, insieme ai suoi figli, l’argentina ha preso casa. Ecco, a tal proposito, vi siete mai chiesti come fosse la sua dimora. Sappiamo che nel capoluogo lombardo, la famiglia Icardi viveva in un lussuoso appartamento nel punto focale della città a pochi passi da San Siro. Dove abiteranno adesso e, soprattutto, come sarà la loro dimora? A svelarne alcuni dettagli è la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha voluto mostrare su Instagram alcune stanze. Da quanto mostrato sui social, la casa sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere una dimora davvero da sogno. O, perlomeno, è quello che traspare da questo maestoso soggiorno. La stanza, infatti, dedicata a cene, chiacchiere in famiglia, giochi per i bimbi e relax è davvero grandissimo. Ed è abbellito con numerosi divani chiari e confortevoli, con delle pareti molto chiare e un lucido parquet, ricoperto, soprattutto nella zona dedicata al relax, da un immenso tappeto bianco:

Ma no solo. Perché a rendere ancora più fantastica tale zona della casa, vi sono degli oggetti che non possono assolutamente passare inosservati. A partire da un incredibile camino:

Ed una fantastica libreria di colore, stando a quanto trapelato dalle immagini, argento:

Pensate che sia finita qui? Assolutamente no! Perché nel suo tour, Wanda mostra anche un’altra stanza che, seppur non sappiamo a cosa sia destinata, sembra essere ugualmente immensa come il soggiorno:

Insomma, davvero splendida, vero?